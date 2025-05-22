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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В КНДР произошла авария с новым военным кораблем во время спуска

В Северной Корее во время спуска на воду эсминца произошла авария, вызвавшая возмущение у Ким Чен Ина.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ким Чен Ин

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин / © Associated Press

В Северной Корее 22 мая произошла авария с военным кораблем, когда его спускали на воду. За процессом наблюдал лично Ким Чен Ын, который после инцидента начал свирепствовать.

Об этом сообщает Корейское центральное информационное агентство.

Детали аварии с военным кораблем

В Чхончжинской судостроительной верфе 21 мая состоялась церемония спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн. Мероприятие посетил лично Ким Чен Ин.

Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: в управлении не была обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка корма корабля преждевременно сошла с направляющих и столкнулась с препятствием, из-за чего корабль сел на мель. Со всем тем, носовая часть эсминца не сошла со стапеля. В конце концов, были повреждены части днища, что нарушило равновесие судна.

Ким Чен Ын, наблюдая весь процесс аварии, заявил, что это «совершенно невозможная, недопустимо серьезная и крупная авария и преступление, вызванное просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом».

Вину за случившееся диктатор КНДР возложил на Отдел оборонной промышленности Центрального комитета партии, Политехнический университет имени Ким Чака, Центральный институт проектирования судов, Чхонджинскую судостроительную верфь и работников завода. По словам Кима, они «дискредитировали в мгновение ока авторитет и достоинство нашего государства».

Ким Чен Ын также потребовал отремонтировать эсминец в пленум Центрального комитета партии, который запланирован на июнь. Он отметил, что вопрос «непосредственно связан с авторитетом КНДР». Саму аварию будут расследовать.

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