Россия помогла КНДР разрабатывать ракеты класса "воздух-воздух" - Yonhap

Запуск ракеты КНДР. / © Associated Press

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Северная Корея могла получить технологическую помощь от Российской Федерации при разработке новой ракеты “воздух – воздух”.

Об этом сообщает издание Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные медиа.

По их информации, лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за противовоздушными учениями и тренировками, на которых, вероятно, использовали новую ракету "воздух - воздух", запущенную с истребителя МиГ-29.

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Отвечая на вопрос, мог ли Пхеньян получить вооружение и передовые технологии от РФ в обмен на отправку своих войск, представитель Объединенного комитета начальников штабов Ли Сон Чжун заявил, что "есть связь" Впрочем, якобы необходим дальнейший анализ, чтобы "определить масштабы возможной технологической помощи со стороны России".

По словам южнокорейского военного, Северной Корее понадобится значительное время, прежде чем она сможет использовать эти системы вооружения в боевых условиях.

Напомним, в начале мая Северная Корея запустила неидентифицированную баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Перед этим Пхеньян запустил несколько баллистических ракет, вероятно, ближнего радиуса действия, 10 марта, когда Южная Корея и США начали совместные весенние военные учения.

Дата публикации 19:47, 25.04.25 Количество просмотров 79 Киевлян убила ракета КНДР с американскими компонентами!