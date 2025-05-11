Зачем Путин усиливает альянс с КНДР: дело не только в оружии

Путин и лидер КНДР / © Associated Press

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КНДР и Россия ведут все более активную пропаганду об укреплении партнерства между двумя странами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Теперь обе стороны говорят о своем военном союзе, рисуя гораздо более радужную картину своего партнерства, чем несогласованные и противоречивые отношения, о которых рассказывают Украина и ее союзники», — пишет WSJ.

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Журналисты отмечают, что для Путина раскрытие правды о причастности Северной Кореи показывает США и другим странам, что у России есть надежные друзья, которые помогут ей продолжить борьбу с Украиной.

«Путин усилил это послание на военном параде 9 мая, на который собралось наибольшее количество мировых лидеров, в том числе с китайским лидером Си Цзиньпином», — добавили в медиа.

Напомним, Северная Корея ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией, который, помимо прочего, предусматривает взаимную военную помощь.

Договор также предполагает сотрудничество и в других областях. Северная Корея до подписания документа поставляла России боеприпасы и военную технику для использования в войне против Украины. Россия, по данным западных разведок, в свою очередь способствует Северной Корее как в поставках продовольствия, так и в ракетной программе.

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Накануне Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне России против Украины является «законным» и «обоснованным», назвав это проявлением суверенного права в поддержку «братского народа».