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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
297
Время на прочтение
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Зачем Путин усиливает альянс с КНДР: дело не только в оружии

Диктатор пытается показать миру, что у него партнеры — изоляция ему не грозит.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Путин и лидер КНДР

Путин и лидер КНДР / © Associated Press

КНДР и Россия ведут все более активную пропаганду об укреплении партнерства между двумя странами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Теперь обе стороны говорят о своем военном союзе, рисуя гораздо более радужную картину своего партнерства, чем несогласованные и противоречивые отношения, о которых рассказывают Украина и ее союзники», — пишет WSJ.

Журналисты отмечают, что для Путина раскрытие правды о причастности Северной Кореи показывает США и другим странам, что у России есть надежные друзья, которые помогут ей продолжить борьбу с Украиной.

«Путин усилил это послание на военном параде 9 мая, на который собралось наибольшее количество мировых лидеров, в том числе с китайским лидером Си Цзиньпином», — добавили в медиа.

Напомним, Северная Корея ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией, который, помимо прочего, предусматривает взаимную военную помощь.

Договор также предполагает сотрудничество и в других областях. Северная Корея до подписания документа поставляла России боеприпасы и военную технику для использования в войне против Украины. Россия, по данным западных разведок, в свою очередь способствует Северной Корее как в поставках продовольствия, так и в ракетной программе.

Накануне Ким Чен Ын заявил, что участие КНДР в войне России против Украины является «законным» и «обоснованным», назвав это проявлением суверенного права в поддержку «братского народа».

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Дата публикации
Количество просмотров
297
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