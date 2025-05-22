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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Сенат США выставил ультиматум Путину: мир или санкции

Сенат США готов ввести новые санкции из-за отсутствия шагов России по прекращению войны в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Флаг США

Флаг США / © Reuters

Американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм напомнили, что уже подготовили законопроект, предусматривающий новые санкции против России, а также введение 500% тарифов для стран, продолжающих покупать российские энергоресурсы.

Совместное заявление опубликовано на сайте сенатора-демократа Блюменталя.

Политики, представляющие разные политические партии — демократ Блюменталь и республиканец Грэм — сообщили, что их законопроект уже поддерживают 81 сенатор. Они уточнили, что документ предусматривает «500% тарифы на страны, покупающие российские энергоресурсы, уран и некоторые другие товары».

В своем заявлении сенаторы подчеркнули: «Хотя мы стремимся к миру, нам — и подавляющему большинству Сената — становится все очевиднее, что Путин играет в игры. Сенат Соединенных Штатов готов действовать, если эти игры будут продолжены». Они также добавили, что ожидают от России официальный документ с перечнем условий по прекращению огня в ближайшие несколько дней.

Далее в заявлении отмечается: «Мы очень рады, что теперь у нас есть 81 соавтор законопроекта о санкциях против России за ее варварское вторжение в Украину. Наше законодательство изолирует Россию, поставив ее на торговый остров, вводя жесткие тарифы на другие страны, поддерживающие эти преступления».

Особенно важно в законопроекте наказание Китая за поддержку России, ведь «одним из главных приоритетов нашего законодательства является привлечение Китая к ответственности за поддержку военной машины Путина путем покупки дешевой российской нефти у теневого флота. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина остановится».

Сенаторы делают акцент на том, что жесткие санкции и тарифы должны сдержать Россию и страны, которые помогают ей, чтобы ослабить ее возможности вести войну в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп объяснил, почему Путин не прекратит войну.

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