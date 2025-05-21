Украина просит ЕС усилить санкции против РФ, пока США отступают — Reuters

Флаг ЕС / © unsplash.com

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Украина готовится призвать Европейский Союз к введению нового масштабного пакета санкций против России.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении документ.

В нем украинская сторона настаивает на более «агрессивном и независимом» подходе к санкциям со стороны ЕС, поскольку США сейчас демонстрируют нежелание усиливать давление на Москву.

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Среди предложений – 40 страниц инициатив, включающих:

законодательные шаги для ускоренного изъятия и передачи подсанкционных активов Украине,

введение вторичных санкций против покупателей российской нефти,

наказание иностранных компаний, поставляющих технологии в РФ.

Также Киев предлагает пересмотреть механизм принятия санкций в ЕС — в частности, ввести принцип большинства. Это позволило избежать блокирования со стороны стран, которые имеют пророссийскую позицию, в частности Венгрии и Словакии.

«Выход Америки из режима санкций стал бы огромным ударом по единству ЕС.

Несмотря на то, что Европа не может полностью компенсировать санкционное давление США из-за доминирования доллара, эксперты убеждены: жесткая позиция ЕС способна не допустить возврата инвестиций в РФ.

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Напомним, в среду, 14 мая, послы Европейского Союза одобрили 17 пакет санкций против России.

Также ЕС одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).

Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.