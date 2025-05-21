Дания отправит ДТЭК первые компоненты для крупнейшей в Украине Тилигульской ВЭС

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Компания Vestas готовит к отправке первое оборудование для строительства второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции — крупнейшей ВЭС в Украине и крупнейшей частной инвестиции в энергетику страны за всю ее историю. Проект реализуется компанией ДТЭК по инициативе ее акционера Рината Ахметова. Первое оборудование изготовлено на заводе Vestas в городе Рингкёбинг, Дания», - говорится в нем.

В торжествах по случаю завершения производства первого компонента ВЭС приняли участие президент и генеральный директор Vestas Генрик Андерсен, министр промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортен Бедсков, а также генеральный директор Экспортно-инвестиционного фонда Дании (EIFO) Педер Лундквист.

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Также в ДТЭК подчеркнули, что благодаря поддержке EIFO компания привлекла 370 млн евро кредитного финансирования.

В сообщении подчеркнули, что активная фаза строительства второй очереди ВЭС начнется осенью 2025 года и продлится до конца 2026 года. После завершения работ Тилигульский ветропарк сможет снабжать электроэнергией около 900 тысяч украинских домохозяйств.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова планирует увеличить мощность Тилигульской ВЭС до 500 МВт за 450 млн евро.