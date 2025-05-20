ЕС и Британия ввели новые санкции против РФ без США: что ответил Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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ЕС и Великобритания объявили о новых санкциях против России, не дожидаясь присоединения к ним Соединенных Штатов, через день после того, как телефонный разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным не привел к обещанию прекращения огня в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Лондон и Брюссель заявили, что их новые меры будут направлены против «теневого флота» Москвы из нефтяных танкеров и финансовых компаний, которые помогли ей избежать влияния других санкций, введенных из-за войны.

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Санкции были обнародованы без немедленного оглашения соответствующих шагов со стороны Вашингтона, несмотря на активное публичное лоббирование лидеров европейских стран по присоединению администрации Трампа к ним.

Теперь многое зависит от США. В Брюсселе в последние дни снова появляется робкая надежда, что Трамп и европейцы начнут действовать совместно.

«Мы неоднократно ясно давали понять, что ожидаем от России одного — немедленного прекращения огня без предварительных условий. Поскольку Россия не согласилась на прекращение огня, нам придется отреагировать. Мы исходим из того, что американцы этого просто так не оставят», — заявил министр иностранных дел Йоханн Вадепфуль (ХДС) на полях встречи в Брюсселе, комментируя отказ России от прекращения огня.

Во вторник Дональд Трамп заявил журналистам, что обдумывает, какие действия предпринять, но не предоставил никаких подробностей.

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«Мы рассматриваем многое, но увидим», — сказал Трамп.

Напомним, что Евросоюз принял 17 пакет санкций против РФ. Великобритания в свою очередь также объявила 100 новых санкций против России.