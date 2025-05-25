ЄС готує удар по Росії: що відомо про 18-й пакет санкцій

Євросоюз хоче розширити санкції проти РФ / © Getty Images

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Європейський Союз розглядає можливість відключення понад двох десятків банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту й заборону на перезапуск «Північних потоків».

Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС також розглядає можливість додаткових заборон на транзакції для близько двох десятків банків і нові торговельні обмеження на близько 2,5 млрд євро ($2,84 млрд), намагаючись ще більше обмежити доходи Росії та її здатність отримувати технології, необхідні для виробництва зброї.

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У межах обговорюваного пакету Єврокомісія також планує запропонувати зниження граничної ціни на нафту РФ, встановлену G7, приблизно до $45 доларів. Цей крок, імовірно, потребуватиме підтримки з боку США.

Ціновий поріг, який забороняє постачальникам послуг G7 «мати справу» з російською нафтою, проданою за ціною, вищою за граничну, наразі встановлений на рівні $60. Міністри фінансів країн G7 не змогли домовитися про зниження цього «порогу» під час зустрічі в Канаді.

Важливо, що план ЄС заблокувати потенційний перезапуск «Північних потоків» вже має підтримку Берліна. Для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який минулого тижня заявив, що підтримує пропозицію ЄК розпочати роботу над заходами ЄС проти цих газопроводів, головна надія полягає в тому, що санкції можуть стримати дебати всередині країни про запуск «Північного потоку-2» та відновлення поставок російського газу.

Чутки про потенційний перезапуск газопроводу посилилися на тлі спроб президента США Дональда Трампа стати посередником у досягненні миру між Росією та Україною.

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Навіть без формальної заборони, запуск «Північного потоку-2» — вже побудованого, але так і не сертифікованого Німеччиною і частково пошкодженого внаслідок вибухів 2022 року, навряд чи відбудеться найближчим часом.

Санкції додали б ваги позиції Європи, яка не підтримує відновлення поставок російського газу. Заборона також захистить Берлін від самостійного протистояння будь-якому потенційному тиску з боку США чи Росії. Окремо ЄС планує поступово відмовитися від викопного палива РФ до кінця 2027 року.

Крім того, ЄС прагне розширити свої санкції проти російського тіньового флоту нафтових танкерів і розглядає можливість подальших обмежень проти кредиторів, які допомагають Москві продовжувати фінансувати війну, а також російського фонду прямих іноземних інвестицій.

Ще ЄС хоче включити у свій наступний пакет санкцій положення про захист європейських компаній від арбітражних процесів у межах двосторонніх інвестиційних угод.

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Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп наразі не готовий запроваджувати нові санкції проти Росії через її відмову припинити війну.

Тим часом ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, націлений на близько 200 суден «тіньового флоту».

Як повідомила раніше високопоставлена чиновниця Євросоюзу на брифінгу в Брюсселі, йдеться про понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, «тіньового флоту» і його поплічників, постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації. Після цього кількість юридичних і фізичних осіб у санкційному списку ЄС загалом перевищить 2500, а суден — 300.