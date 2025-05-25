ЕС готовит удар по России: что известно о 18-м пакете санкций

Евросоюз хочет расширить санкции против РФ / © Getty Images

Реклама

Европейский Союз рассматривает возможность отключения более двух десятков банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижение предельной цены на российскую нефть и запрет на перезапуск «Северных потоков».

Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС также рассматривает возможность дополнительных запретов на транзакции около двух десятков банков и новые торговые ограничения на около 2,5 млрд евро ($2,84 млрд), пытаясь еще больше ограничить доходы России и ее способность получать технологии, необходимые для производства оружия.

Реклама

В рамках обсуждаемого пакета Еврокомиссия также планирует предложить снижение граничной цены на нефть РФ, установленную G7, примерно до $45 долларов. Этот шаг, вероятно, потребует поддержки со стороны США.

Ценовой порог, запрещающий поставщикам услуг G7 «иметь дело» с российской нефтью, проданной по цене выше предельной, установлен на уровне $60. Министры финансов стран G7 не смогли договориться о понижении этого «порога» во время встречи в Канаде.

Важно, что план ЕС заблокировать потенциальный перезапуск Северных потоков уже имеет поддержку Берлина. Для канцлера Германии Фридриха Мерца, который на прошлой неделе заявил, что поддерживает предложение ЕК начать работу над мерами ЕС против этих газопроводов, главная надежда состоит в том, что санкции могут сдержать дебаты внутри страны о запуске «Северного потока-2» и возобновлении поставок российского газа.

Слухи о потенциальном перезапуске газопровода усилились на фоне попыток президента США Дональда Трампа стать посредником в достижении мира между Россией и Украиной.

Реклама

Даже без формального запрета, запуск «Северного потока-2» — уже построенного, но так и не сертифицированного Германией и частично поврежденного в результате взрывов в 2022 году, вряд ли произойдет в ближайшее время.

Санкции добавили бы вес позиции Европы, которая не поддерживает возобновление поставок российского газа. Запрет также оградит Берлин от самостоятельного противостояния любому потенциальному давлению со стороны США или России. Отдельно ЕС планирует постепенно отказаться от ископаемого топлива РФ до конца 2027 года.

Кроме того, ЕС стремится расширить свои санкции против российского теневого флота нефтяных танкеров и рассматривает возможность дальнейших ограничений против кредиторов, помогающих Москве продолжать финансировать войну, а также российский фонд прямых иностранных инвестиций.

Еще ЕС хочет включить в свой следующий пакет санкций положения о защите европейских компаний от арбитражных процессов в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

Реклама

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пока не готов вводить новые санкции против России из-за ее отказа прекратить войну.

Тем временем ЕС одобрил свой 17-й пакет санкций против России, нацеленный на около 200 судов «теневого флота».

Как сообщила ранее высокопоставленный чиновник Евросоюза на брифинге в Брюсселе, речь идет о более чем 130 отдельных санкциях, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, «теневого флота» и его приспешниках, поставщиках России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителях пропаганды и дезинформации. После этого количество юридических и физических лиц в санкционном списке ЕС в целом превысит 2500, а судов — 300.