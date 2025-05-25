Освобождены из плена украинские защитники

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В Сети публикуют трогательные кадры с вернувшимися в рамках финального третьего этапа освободительными украинскими защитниками.

Видео, как трое уволенных лакомятся шоколадом, опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ребята признались, что мечтали об этом три года плена. «Три года мы не ели шоколад. Сейчас мы его съедим», — отметил один из них.

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Дата публикации 13:06, 25.05.25 Количество просмотров 5 "Три года мы не ели шоколада": первые кадры с освобожденными защитниками

Напомним, что сегодня, 25 мая, состоялся третий, финальный обмен пленными в формате «1000 на 1000», в результате которого домой вернулись 303 защитника.

Вчера, 24 мая, был проведен второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.

23 мая на первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.