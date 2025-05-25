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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Три года мы не ели шоколада": первые кадры с освобожденными защитниками

Сладкие моменты возвращения наших защитников, освобожденных из плена сегодня, 25 мая.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Освобождены из плена украинские защитники

Освобождены из плена украинские защитники

В Сети публикуют трогательные кадры с вернувшимися в рамках финального третьего этапа освободительными украинскими защитниками.

Видео, как трое уволенных лакомятся шоколадом, опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ребята признались, что мечтали об этом три года плена. «Три года мы не ели шоколад. Сейчас мы его съедим», — отметил один из них.

Напомним, что сегодня, 25 мая, состоялся третий, финальный обмен пленными в формате «1000 на 1000», в результате которого домой вернулись 303 защитника.

Вчера, 24 мая, был проведен второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.

23 мая на первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

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