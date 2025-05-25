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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночной удар по Хмельницкой области: четверо погибших

Хмельницкая область 25 мая находилась под вражеской атакой. По данным ОВА, четыре человека погибли. Есть разрушение.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Сегодня ночью, 25 мая, из-за воздушного удара по Хмельницкой области погибли четыре человека.

Такую предварительную информацию предоставил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Он также информирует, что пятеро мирных жителей региона получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них находится в тяжелом состоянии.

В результате воздушного налета в области пострадала гражданская инфраструктура.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.

Информация уточняется. К ликвидации последствий обстрела привлечены все необходимые службы.

Ранее стало известно, что в Николаеве произошло попадание в здание. Погиб мужчина, также есть пострадавшие.

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