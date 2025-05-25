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- Украина
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Попадание в дом в Николаеве: появились детали атаки
Россияне ночью, 25 мая, атаковали город. Есть погибшие и пострадавшие.
В Николаеве в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. На месте возник пожар.
О деталях сообщили в ГСЧС.
«По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток», — говорится в сообщении.
Кроме того, разрушены два этажа, другие повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуировано 210 жителей.
Напомним, ночью в ряде украинских городов раздались взрывы во время атаки вражеских беспилотников. Громко было в Киеве, Тернополе, Николаеве.