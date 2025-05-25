ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
325
Время на прочтение
1 мин

Попадание в дом в Николаеве: появились детали атаки

Россияне ночью, 25 мая, атаковали город. Есть погибшие и пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

В Николаеве в результате ночной атаки БпЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. На месте возник пожар.

О деталях сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на 06:00 спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, среди них подросток», — говорится в сообщении.

Последствия атаки

Последствия атаки

Кроме того, разрушены два этажа, другие повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии, с другой работают психологи. Эвакуировано 210 жителей.

Напомним, ночью в ряде украинских городов раздались взрывы во время атаки вражеских беспилотников. Громко было в Киеве, Тернополе, Николаеве.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
325
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie