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Влучання у будинок в Миколаєві: з’явилися деталі атаки
Росіяни вночі, 25 травня, атакували місто. Є загиблі та постраждалі.
У Миколаєві внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла виникла пожежа.
Про деталі повідомили у ДСНС.
«Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них — підліток», — йдеться у повідомленні.
Крім того, зруйновано два поверхи, інші — пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців.
Нагадаємо, вночі у низці українських міст пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. Гучно було у Києві, Тернополі, Миколаєві.