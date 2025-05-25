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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
325
Час на прочитання
1 хв

Влучання у будинок в Миколаєві: з’явилися деталі атаки

Росіяни вночі, 25 травня, атакували місто. Є загиблі та постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

У Миколаєві внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла виникла пожежа.

Про деталі повідомили у ДСНС.

«Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них — підліток», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Крім того, зруйновано два поверхи, інші — пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців.

Нагадаємо, вночі у низці українських міст пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. Гучно було у Києві, Тернополі, Миколаєві.

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Дата публікації
Кількість переглядів
325
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