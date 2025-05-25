Влучання у будинок в Миколаєві: з’явилися деталі атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

Реклама

У Миколаєві внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. На місці виникла виникла пожежа.

Про деталі повідомили у ДСНС.

«Станом на 06:00 рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них — підліток», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Наслідки атаки / © ДСНС

Крім того, зруйновано два поверхи, інші — пошкоджено. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізовано у важкому стані, з іншою працюють психологи. Евакуйовано 210 мешканців.

Нагадаємо, вночі у низці українських міст пролунали вибухи під час атаки ворожих безпілотників. Гучно було у Києві, Тернополі, Миколаєві.