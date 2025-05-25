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Нічний удар по Хмельниччині: четверо загиблих
Хмельницька область 25 травня перебувала під ворожою атакою. За даними ОВА, четверо осіб загинули. Є руйнування.
Сьогодні вночі, 25 травня, через повітряний удар по Хмельницькій області загинуло четверо людей.
Таку попередню інформацію надав очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Він також інформує, що п’ятеро мирних жителів регіону отримали осколкові поранення та перебувають в лікарні, один з них — у важкому стані.
Унаслідок повітряного нальоту в області зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.
Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.
Раніше стало відомо, що у Миколаєві сталося влучання у будинок. Загинув чоловік, також є постраждалі.