ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2593
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Хмельниччині: четверо загиблих

Хмельницька область 25 травня перебувала під ворожою атакою. За даними ОВА, четверо осіб загинули. Є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні вночі, 25 травня, через повітряний удар по Хмельницькій області загинуло четверо людей.

Таку попередню інформацію надав очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Він також інформує, що п’ятеро мирних жителів регіону отримали осколкові поранення та перебувають в лікарні, один з них — у важкому стані.

Унаслідок повітряного нальоту в області зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків пошкоджено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків обстрілу залучені всі необхідні служби.

Раніше стало відомо, що у Миколаєві сталося влучання у будинок. Загинув чоловік, також є постраждалі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie