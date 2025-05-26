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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії дрони атакували Татарстан і хімзавод в Івановській області (відео)

Російські регіони знову під ударом: дрони завдали ударів по хімзаводу та, ймовірно, по підприємству, де виготовляються «Шахеди».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами по Росії

Атака дронами по Росії / © ТСН.ua

У Росії у ніч проти 26 травня безпілотники атакували хімічний завод в Івановській області та Єлабугу в Татарстані, де ворог виробляє дрони «Шахед».

Про це повідомили російські телеграм-канали.

Вночі дрони завдали удару по Дмитрієвському хімічному заводу у місті Кінемаш Івановської області. Містяни заявляли про звуки вибухів та сліди диму.

Регіональний оперативний штаб відзвітував, що відбито атаку безпілотників — уламки впали начебто у промзону. Місцеві жителі запевняють, що атаковано саме Дмитрієвський хімзавод.

Водночас безпілотники масово атакували Єлабугу в Татарстані. Жителі міста скаржилися на вибухи над містом та повідомляли про роботу ППО.

Зауважимо, у Єлабузі розташований російський військовий завод, збудований 2023 року в особливій економічній зоні «Алабуга». На ньому, зокрема, виробляють ударні безпілотники «Шахед».

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня у Росії скаржилися на атаку дронів. У низці аеропортів, зокрема і в Московських, були запроваджені обмеження на приймання та виліт літаків. Росіяни повідомляли про атаку на промислові об’єкти у Єлабузі та Тулі.

Водночас Росія вночі здійснила чергову ракетно-дронову атаку по Україні. У різних куточках держави прогриміли вибухи.

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