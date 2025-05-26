ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
622
Час на прочитання
1 хв

У Харкові та Києві вночі пролунали вибухи

Міста атакували ворожі безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Україну атакують БпЛА

Україну атакують БпЛА / © ТСН.ua

У Харкові в ніч проти 26 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне.

«У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — інформує видання.

Повідомляється, що місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.

Крім того, повідомляється про вибухи у Києві, де також оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Голова КМВА Тимур Ткаченко закликав залишатись у безпечних місцях до відбою.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок удару по Київській області четверо людей загинули, ще 31 людина постраждала. Серед потерпілих — семеро дітей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie