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- Війна
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У Харкові та Києві вночі пролунали вибухи
Міста атакували ворожі безпілотники.
У Харкові в ніч проти 26 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це інформує Суспільне.
«У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — інформує видання.
Повідомляється, що місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.
Крім того, повідомляється про вибухи у Києві, де також оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Голова КМВА Тимур Ткаченко закликав залишатись у безпечних місцях до відбою.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що внаслідок удару по Київській області четверо людей загинули, ще 31 людина постраждала. Серед потерпілих — семеро дітей.