У Харкові та Києві вночі пролунали вибухи

Україну атакують БпЛА / © ТСН.ua

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У Харкові в ніч проти 26 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне.

«У Харкові пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного», — інформує видання.

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Повідомляється, що місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.

Крім того, повідомляється про вибухи у Києві, де також оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Голова КМВА Тимур Ткаченко закликав залишатись у безпечних місцях до відбою.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що внаслідок удару по Київській області четверо людей загинули, ще 31 людина постраждала. Серед потерпілих — семеро дітей.