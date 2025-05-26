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- Укрaїнa
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 25 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, сходу та півдня.
Велика кількість ворожих ударних БпЛА над Сумщиною, Чернігівщиною! Рухаються переважно на захід!
«Шахеди» на півночі Київщини — курсом на південний захід; на сході — курсом на захід.
«Шахеди» на півдні та заході Полтавщини — курсом на Кременчук, Черкащину, Київщину.
«Шахеди» у центрі та на півдні Черкащини — курсом на північ.
«Шахеди» на півдні, заході, в центрі Кіровоградщини — курсом на Черкащину.
«Шахеди» на півночі Дніпропетровщини — курсом на Кіровоградщину.
«Шахеди» в центрі Дніпропетровщини — курсом на Дніпро. Павлоград, Кам’янське.
Кілька груп «шахедів» на півночі Харківщини — курсом на Харків, Полтавщину.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Київській області четверо людей загинули, ще 31 людина постраждала. Серед потерпілих — семеро дітей.
Ми раніше інформували, що внаслідок злочинних російських ударів гинуть не лише люди, але й тварини. Під час ударів вночі, 25 травня, росіяни знищили ферми на Харківщині, де загинула худоба.