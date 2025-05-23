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- Війна
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Івано-Франківську область атакували безпілотники: що пошкоджено
Прикарпаття пережило ранкову атаку ворожих дронів: сили ППО спрацювали успішно, проте є руйнування.
Російські безпілотники атакували Івано-Франківську область 23 травня. В одному з районів області зафіксовані пошкодження.
Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали сили протиповітряної оборони.
«Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району», — йдеться в заяві Онищук.
Вона подякувала захисникам неба за відмінну роботу і всім службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 травня атакувала Україну безпілотниками. Працювали сили ППО. Під час атаки вибухи прогриміли у Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Київській, Харківській областях, у Миколаєві та області, у Донецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
Вранці стало відомо, що під час нічної атаки російські окупанти вдарили по залізниці в Чернівецькій області. Зафіксовано пошкодження.