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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Івано-Франківську область атакували безпілотники: що пошкоджено

Прикарпаття пережило ранкову атаку ворожих дронів: сили ППО спрацювали успішно, проте є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака «Шахедами»

Атака «Шахедами» / © ТСН.ua

Російські безпілотники атакували Івано-Франківську область 23 травня. В одному з районів області зафіксовані пошкодження.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Вранці Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники. Працювали сили протиповітряної оборони.

«Наразі відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів Коломийського району», — йдеться в заяві Онищук.

Вона подякувала захисникам неба за відмінну роботу і всім службам, які допомагають долати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 23 травня атакувала Україну безпілотниками. Працювали сили ППО. Під час атаки вибухи прогриміли у Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Київській, Харківській областях, у Миколаєві та області, у Донецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Вранці стало відомо, що під час нічної атаки російські окупанти вдарили по залізниці в Чернівецькій області. Зафіксовано пошкодження.

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