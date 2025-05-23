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Ивано-Франковскую область атаковали беспилотники: что повреждено
Прикарпатье пережило утреннюю атаку вражеских дронов: силы ПВО сработали успешно, однако есть разрушения.
Российские беспилотники атаковали Ивано-Франковскую область 23 мая. В одном из районов области зафиксированы повреждения.
Об этом сообщила руководительница Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
Утром Прикарпатье снова атаковали вражеские беспилотники. Работали силы противовоздушной обороны.
«Сейчас известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района», — говорится в заявлении Онищук.
Она поблагодарила защитников неба за отличную работу и все службы, которые помогают преодолевать последствия вражеской атаки.
Напомним, российская армия в ночь на 23 мая атаковала Украину беспилотниками. Работали силы ПВО. Во время атаки взрывы прогремели в Черновицкой, Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской областях, в Николаеве и области, в Донецкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Утром стало известно, что во время ночной атаки российские оккупанты ударили по железной дороге в Черновицкой области. Зафиксированы повреждения.