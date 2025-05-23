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День ангела 23 мая: кого и как поздравлять с именинами
23 мая 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 23 мая
23 мая 2025 года поздравьте с именинами Михаила, Леонтия, Евфросинии.
Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве воспитан, спокоен. Во взрослом возрасте становится самолюбивым, гордым, трудолюбивым.
Леонтий — древнегреческое имя, переводится как “львиный”. В детстве серьезный, аккуратный. Во взрослом возрасте становится усердным, дружелюбным, целеустремленным.
Ефросинья — древнегреческие корни, толкуется как “веселье”. В детстве имеет хорошо развитую интуицию. Во взрослом возрасте становится веселым, надежным, общительным.
День ангела 23 мая — душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда стоит рядом, оберегает от невзгод и наполняет жизнь светом, радостью и вдохновением. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия на каждый день!
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С днем ангела поздравляю! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути добра и гармонии, оберегает от всех бед и помогает воплощать самые заветные мечты. Желаю тепла в сердце, любви и бесконечного света в душе.
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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы и мудрость, поддерживает в сложные моменты и наполняет жизнь миром и благодатью. Желаю счастливых дней и исполнения всех желаний!
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Поздравляю с днем ангела! Пусть этот особенный день принесет тебе чувство защищенности и покоя, а твой ангел-хранитель неустанно заботится о тебе, направляет и помогает во всех делах. Желаю благополучия, здоровья и светлой радости!
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С днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и дарит силу для новых свершений. Пусть жизнь будет наполнена добром, искренностью и гармонией, а в душе царит мир и вдохновение.