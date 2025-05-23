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День ангела 23 травня: кого та як вітати з іменинами
23 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 23 травня
23 травня 2025 року привітайте з іменинами Михайла, Леонтія, Єфросинію.
Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає самолюбним, гордим, працьовитим.
Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левиний”. В дитинстві серйозний, акуратний. В дорослому віці стає старанним, дружелюбним, цілеспрямованим.
Єфросинія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “веселощі”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає веселою, надійною, товариською.
День ангела 23 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди стоїть поруч, оберігає від негараздів і наповнює життя світлом, радістю та натхненням. Бажаю міцного здоров’я, щастя і добробуту на кожен день!
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З днем ангела вітаю! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе дорогою добра і гармонії, оберігає від усіх бід і допомагає втілювати найзаповітніші мрії. Бажаю тепла в серці, любові та нескінченного світла в душі.
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Щиро вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили і мудрість, підтримує в складні моменти й наповнює життя миром і благодаттю. Бажаю щасливих днів і здійснення всіх бажань!
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Вітаю з днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі відчуття захищеності і спокою, а твій ангел-охоронець невпинно піклується про тебе, направляє та допомагає у всіх справах. Бажаю добробуту, здоров’я і світлої радості!
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З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і дарує силу для нових звершень. Нехай життя буде наповнене добром, щирістю і гармонією, а в душі панує мир і натхнення.