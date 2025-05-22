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Мінімальна зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень: Мінфін назвав дату
Мінімальна зарплата зросте до 10 059 гривень 2028 року, а прожитковий мінімум для працездатних осіб досягне 3 667 гривень.
В Україні зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується аж 2028 року.
Про те, як може змінюватись мінімальна зарплата, зазначається в розрахунках Мінфіну.
У відомстві кажуть, що мета регулярного підвищення мінімалки — зберегти купівельну спроможність населення та одночасно збільшити надходження до державного і місцевих бюджетів через вищі податкові відрахування.
Однак 2025 року від підвищення мінімалки вирішили відмовитися, наразі вона становить 8 000 гривень. Водночас Міністерство фінансів прогнозує, що зростання мінімалки до позначки у 10 тисяч гривень очікується аж 2028 року.
Можливі розміри мінімальної зарплати на наступні роки виглядають так:
2026 рік — 8 688 грн
2027 рік — 9 374 грн
2028 рік — 10 059 грн
Нагадаємо, від початку року у Верховій Раді зареєстрували кілька законопроєктів, які передбачають підвищення мінімалки 2025 року. Проте вірогідність того, що ці документи буде схвалено, не надто висока.
Згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн.
Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата 2025 року зросте до 25 732 грн, що на 18,4% більше, ніж торік. Такий прогноз Кабміну. Проте з урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 12,4% реальне зростання становитиме лише 6,5%. Найбільше підвищення зарплат очікується у переробній промисловості та на середніх підприємствах.