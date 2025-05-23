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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Зранку 23 травня у Києві та низці сусідніх областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза російських безпілотників.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
“УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту!“, - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що в столиці тривогу було оголошено о 07:49, а в Київській області - ще о 03:58.