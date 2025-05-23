ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Повітряна тривога.

Повітряна тривога. / © ТСН.ua

Зранку 23 травня у Києві та низці сусідніх областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза російських безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

“УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти до укриття цивільного захисту!“, - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що в столиці тривогу було оголошено о 07:49, а в Київській області - ще о 03:58.

Мапа тривог станом на 07:50 п’ятниці, 23 травня.

Мапа тривог станом на 07:50 п’ятниці, 23 травня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie