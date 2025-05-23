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- Війна
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Втрати РФ на фронті 23 травня — Генштаб оновив дані
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 23 травня склали 978 700 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1050 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 978 700 (+1050) осіб
танків — 10841 (+2)
бойових броньованих машин — 22575 (+1)
артилерійських систем — 28165 (+43)
РСЗВ — 1390 (+2)
засоби ППО — 1167
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36945 (+148)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 49407 (+139)
спеціальна техніка — 3895
Раніше аналітики повідомили, що росіяни наблизилися до Дніпропетровщини майже впритул. Від межі Дніпропетровської областї окупантів відділяє менше трьох кілометрів.