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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати РФ на фронті 23 травня — Генштаб оновив дані

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 23 травня склали 978 700 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1050 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 978 700 (+1050) осіб

  • танків — 10841 (+2)

  • бойових броньованих машин — 22575 (+1)

  • артилерійських систем — 28165 (+43)

  • РСЗВ — 1390 (+2)

  • засоби ППО — 1167

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36945 (+148)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 49407 (+139)

  • спеціальна техніка — 3895

Раніше аналітики повідомили, що росіяни наблизилися до Дніпропетровщини майже впритул. Від межі Дніпропетровської областї окупантів відділяє менше трьох кілометрів.

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