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Потери РФ на фронте 23 мая — Генштаб обновил данные
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов к утру 23 мая составили 978 700 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1050 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 978 700 (+1050) человек
танков — 10841 (+2)
боевых бронированных машин — 22575 (+1)
артиллерийских систем — 28165 (+43)
РСЗО — 1390 (+2)
средства ПВО — 1167
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 36945 (+148)
крылатые ракеты — 3197
корабли /катера — 28
подводные лодки.
автомобильной техники и автоцистерн — 49407 (+139)
специальная техника — 3895
Ранее аналитики сообщили, что россияне приблизились к Днепропетровщине почти вплотную. От границы Днепропетровской области оккупантов отделяет менее трех километров.