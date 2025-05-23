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Як виснажити військову машину Путіна — розбір Telegraph
Західні експерти вважають, що накращий спосіб виснажити РФ — запровадити верхній поріг ціни на нафту.
Західні санкції щодо Росії, викликані її агресією проти України, стають дедалі жорсткішими. Найважливіше невирішене питання — як перекрити нафтові доходи Москви.
Про це пише аналітик Хаміш де Бреттон-Гордон для Telegraph.
«Дональд Трамп, схоже, нічого не домігся у своїй марафонській розмові з російським президентом, і легко відчути, що він здається», — зазначає експерт.
Він стверджує, що Трамп і його команда «пихато і наївно тупцювали» у своїх спробах покласти край бойовим діям в Україні, зарозуміло думаючи, що вони знають краще, ніж будь-хто інший, хто був залучений.
«Російські вимоги про припинення вогню — про виведення українських військ з усіх чотирьох областей, які частково контролюються Росією, і про відхід від Заходу — нездійсненні для президента Зеленського. Путін знає це, і він також знає, що для свого довголіття в Кремлі і, ймовірно, для свого особистого виживання він повинен досягти, принаймні, своєї головної мети — підпорядкувати Україну», — зазначає аналітик.
Експерт впевнений, що Путін не зможе довго битися, якщо ціна на нафту марки Urals впаде до 50 доларів за барель, а це те, що Трамп може зробити. Серйозні санкції проти Росії і тих, хто купує її нафту, перебувають у його владі і дадуть результати. Подальші санкції США в кінцевому підсумку призведуть до «смерті від тисячі скорочень» російської економіки.
Нагадаємо, полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем заявив, що Путін перебуває на межі в політичному сенсі. І хоча жителі Москви та Санкт-Петербурга поки особливо не постраждали від війни, ситуація для диктатора погіршується і стане критичною у період від початку до кінця 2026 року.
Крім того, Росія вже вичерпує запаси військової техніки. Тепер вона все більше покладається на техніку з Північної Кореї.