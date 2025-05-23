Владимир Путин / © Getty Images

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Западные санкции в отношении России, вызванные ее агрессией против Украины, становятся все более жесткими. Важнейший нерешенный вопрос — как перекрыть нефтяные доходы Москвы.

Об этом пишет аналитик Хамиш де Бреттон-Гордон для Telegraph.

«Дональд Трамп, похоже, ничего не добился в своем марафонском разговоре с российским президентом, и легко почувствовать, что он сдается», — отмечает эксперт.

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Он утверждает, что Трамп и его команда «напыщенно и наивно топтались» в своих попытках положить конец боевым действиям в Украине, высокомерно думая, что они знают лучше, чем кто-либо другой, кто был привлечен.

«Российские требования о прекращении огня — о выводе украинских войск из всех четырех областей, частично контролируемых Россией, и об уходе от Запада — невыполнимы для президента Зеленского. Путин знает это, и он также знает, что для своего долголетия в Кремле и, вероятно, для своего личного выживания он должен достичь, по крайней мере, своей главной цели подчинить Украину», — отмечает аналитик.

Эксперт уверен, что Путин не сможет долго драться, если цена на нефть марки Urals упадет до 50 долларов за баррель, а это то, что может Трамп сделать. Серьезные санкции против России и покупающих ее нефть находятся у его власти и дадут результаты. Последующие санкции США в конечном итоге приведут к «смерти от тысячи сокращений» российской экономики.

Напомним, полковник британской армии в отставке Филипп Ингрем заявил, что Путин находится на грани в политическом смысле. И хотя жители Москвы и Санкт-Петербурга пока особо не пострадали от войны, ситуация для диктатора усугубляется и станет критической в период с начала до конца 2026 года.

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Кроме того, Россия уже исчерпывает запасы военной техники. Теперь она все больше полагается на технику из Северной Кореи.