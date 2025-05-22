Если Путин решит применить "ядерку": в Defense Express объяснили, как это будет происходить

Ядерное оружие Путина

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Россия, а именно ее глава Владимир Путин, неоднократно угрожавший применить ядерное оружие, вероятно, использует для этого баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», которые могут нести ядерный заряд.

Об этом рассказал каналу Times of Ukraine главный редактор Defense Express Олег Катков.

«Если мы вспомним видео с атакой по Днепру „Орешника“ (ракета „ Орешник “ — ред.), то там были… самые боевые части. В данном случае, имитатор ядерных боевых частей или именно группы с ложными целями. Это была и репетиция ядерного удара, демонстрация того, что РФ может его нанести по городу-миллионнику. Демонстрация для Брюсселя, Мадрида, Берлина, Парижа, Лондона», — сказал Катков.

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Достоверность того, что РФ решит использовать ядерное оружие, есть. И для этого страна-агрессорка использует, скорее всего, «Искандеры».

«Искандеры — это баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса, которая может нести ядерный заряд», — добавил Катков.

Что касается ядерной ракеты «Ярс», то, по мнению эксперта, эта межконтинентальная баллистическая ракета предназначена для атаки Соединенных Штатов.

«И это их проблема, скажем так», — добавил эксперт.

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Ранее речь шла о том, что главная ядерная ракета РФ «Ярс» имеет 500 м. Если «Ярс» все же будет применен даже с неядерным зарядом, он может нанести массовые разрушения, однако это не изменит течение войны.

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