В Херсоне россияне обстреляли железнодорожный вокзал

Последствия атаки / © Укрзализныця

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Сегодня, 16 мая, оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Пострадавших нет, пассажиры и работники вокзала и диспетчерского пункта находились в укрытиях. В результате атаки повреждено здание вокзала, выбиты окна и повреждены рабочие места работников в помещении», — говорится в сообщении.

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После завершения атаки поезд двинулся дальше с задержкой около часа.

Между тем глава ОВА Александр Прокудин сообщил, что около 10:30 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль, в результате чего машина загорелась.

Из-за атаки пострадали два человека.

Также под российскими ударами оказалась жилая застройка в Центральном районе Херсона. В жилищах горожан разбиты стены и разбиты стекла.

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По данным ОВА, российские военные за прошедшие сутки обстреляли 26 населенных пунктов на правобережье Херсонщины. Погиб человек, еще один получил ранения. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области.

Мы ранее информировали, что в Херсоне из-за атаки российских дронов пострадала больница, ранения получили четыре человека.