На какие новые города может пойти армия РФ: эксперт спрогнозировал угрозы

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал сценарии войны летом / © ТСН

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Армия РФ начинает новое наступление, где главное направление — Сумское. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре 15 мая.

«Они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться. Они хотят делать это наступление… Оно нам понятно. Наши военные формулируют это именно так, что они (войска РФ — Ред.) находятся в постоянном наступлении. Это уже происходит несколько месяцев», — добавил украинский лидер.

Несмотря на то, что в Турции со стороны Украины произошли попытки приблизиться к установлению мира, летом война России против Украины, скорее всего, продолжится, а на отдельных направлениях усилится. Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев.

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«Война летом будет такой: активное применение врагом мопедов, мотоциклов и небронированной приспособленной автомобильной техники, активное применение дронов, артиллерии. Продолжатся вражеские ракетно-дроновые атаки с целью уничтожения нашего экономического потенциала. Думаю, что именно на всем этом будут сконцентрированы усилия врага. Учитывая прозрачность поля боя, случаи активного задействования бронетехники будут нечастыми», — предполагает Владислав Селезнев.

И продолжает: «Для врага крайне важно полностью оккупировать Донецкую область. Соответственно, горячими будут Константиновский, Славянско-Краматорское направления, Лиманское, Часов Яр, Торецк. Возможно, враг будет продвигаться или даже зайдет в Днепропетровскую область, но это тактические эпизоды, которые на общую картину влиять не будут».

Ситуация в приграничье

О ней Селезнев говорит следующее: «Стоит ли надеяться, что будет затишье в приграничье? Теми силами, которые он сейчас задействует, враг будет двигаться на Сумщину, возможно, какая-то активизация будет в Черниговской области. На территории Харьковщины бои вряд ли будут утихать».

Глобальная цель Путина

По мнению аналитика, у российского диктатора есть глобальная цель.

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«Если мы говорим о стратегии, то Путин считает важным уничтожить Украину как государство. Поглотить полностью и физически уничтожить украинцев. Путин верит в то, что с помощью силы оружия он сможет реализовать свои геополитические планы», — говорит Селезнев.

И предполагает, что планы у главы Кремля следующие: «На первом этапе: официальное признание тех территорий, которые включены в российскую конституцию, а в дальнейшем реализовать план захвата юга нашей страны. То есть Николаевщина, Одесская область. Далее — левобережная Украина, а дальше — насколько у него хватит сил и возможностей».

Ресурсы уже не те

По словам Селезнева, теперь, на четвертом году полномасштабного вторжения и дальше у врага все острее будет ощущаться механизированный кризис.

«Кризис с бронетехникой у врага уже имеет место быть. Иначе враг так же упрямо и тупо использовал бы их на поле боя. Об этом дефиците может свидетельствовать использование мотоциклов. Враг ориентируется на то, чтобы как можно быстрее перемещаться», — говорит Селезнев.

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Резюмируя, он добавляет, что Путин надеется, что суммой всех задействованных вариантов влияния он заставит Украину идти на уступки.

Ранее сообщалось о том, что РФ наступает несмотря на разговоры о переговорах.



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