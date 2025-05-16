У Херсоні росіяни обстріляли залізничний вокзал

Наслідки атаки / © Укрзалізниця

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Сьогодні, 16 травня, окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Постраждалих немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях. Унаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав», — йдеться у повідомленні.

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Після завершення атаки поїзд рушив далі із затримкою близько години.

Тим часом очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 10:30 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, внаслідок чого машина загорілася.

Через атаку постраждали двоє осіб.

Також під російськими ударами опинилась житлова забудова у Центральному районі Херсона. В оселях містян побиті стіни та розбиті шибки.

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За даними ОВА, російські військові упродовж минулої доби обстріляли 26 населених пунктів на правобережжі Херсонщини. Загинула людина, ще одна — дістала поранення. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів області.

Ми раніше інформували, що у Херсоні через атаку російських дронів постраждала лікарня, поранення дістали четверо осіб.