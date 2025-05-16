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Путін "чомусь" не приїхав: Єрмак про зустріч Зеленського та російського диктатора
Андрій Єрмак заявив про важливість прямих переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслив важливість прямої зустрічі між Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Однак російський диктатор «чомусь» не прилетів до Туреччини.
Про це повідомив Андрій Єрмак в Telegram.
«Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини», — написав Єрмак.
Нагадаємо, в Стамбулі завершилася зустріч української делегації з ЄС та США.