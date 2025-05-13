Єрмак відповів Трампу щодо проведення виборів в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / © Associated Press

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В Офісі президента прокоментували, що очільник Білого дому Дональд Трамп нібито вимагає проведення виборів в Україні.

Чи є ймовірність проведення виборів найближчим часом, розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Welt.

«За всієї поваги, нікому не потрібно вимагати виборів від України. Ми — демократична країна. Україна проведе вибори, як тільки це буде юридично можливо, і всі наші громадяни матимуть можливість проголосувати. Таке наше суспільство, наш менталітет. Демократія — це наша сила, саме тому ми такі сильні та такі сміливі», — сказав Єрмак.

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Раніше керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував чутки, чи дійсно влада зібралася проводити вибори вже влітку.

Нагадаємо, голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська розповіла, що потрібно для виборів під час воєнного стану.