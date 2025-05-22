Россия готовит летнее наступление 2025 года: где есть угроза

Война в Украине / © Getty Images

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Россия готовится к новому наступлению — летом она может сильнее атаковать на севере Украины. Особенно опасно может оказаться на Сумщине и Харьковщине.

Разведданные указывают на то, что враг уже стягивает туда войска, потому что ему удобно подвозить оружие со своей территории.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Ситуация на фронте и наступление РФ

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Турции 15 мая заявил, что РФ начала наступление. Оккупанты усилились на границе Сумской области. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.

Впоследствии представитель оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков» Павел Шамшин заявлял, что летнее наступление РФ уже началось. Несмотря на заявления о мирных переговорах, армия РФ продолжает наступать.

Такое же заявление 21 мая сделал и руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

Он сообщил, что самые ожесточенные бои идут на Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях, тогда как в Запорожье атаки менее активны.

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В свою очередь Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», объясняет, что российская армия не готовит отдельного летнего наступления — она продолжает стратегическую операцию, начатую еще в 2024 году.

В четверг, 22 мая, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что больше всего вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) фиксируется в Сумской области. Недавно там снова попытались проникнуть диверсанты.

Наибольшая активность врага наблюдается на севере области (возле Черниговщины) и на юге (вблизи Харьковщины), тогда как в центральной части ДРГ действуют реже, используя малые штурмовые группы.

Демченко сообщил, что угроза со стороны ДРГ также существует для Черниговской и Харьковской областей.

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Андрей Помагайбус, руководитель штаба 13-й бригады «Хартия» сообщил, что российские войска сосредотачивают личный состав возле границы с Харьковской областью, готовясь к возможным штурмовым действиям.

По его словам, оккупанты пытаются подтянуть силы к линии фронта, но пока без успеха.

«Буферная зона» вдоль границы с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявил о создании «буферной зоны» на границе с Украиной.

Российские войска уже начали реализовывать этот план, но детали не разглашаются.

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Ранее, 20 мая, во время встречи с чиновниками Курской области обсуждался захват Сум и создание зоны в Сумской области. Украина пока не комментировала это заявление.

В отчете Института изучения войны за 21 мая отметили, что во время встречи глава Глушковского района Павел Золотарев заявил, что России нужно «как минимум Суммы», а и. о. губернатора Хинштейн назвал эти земли «не чужими».

По версии РФ, контроль над Сумами якобы должен остановить украинские удары по их территории. Однако аналитики ISW считают, что это только пропаганда для обоснования дальнейшей агрессии.

Военные эксперты сомневаются в возможности РФ захватить Сумы: в последнее время россияне не могли быстро оккупировать даже меньшие города.

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На Сумском направлении, по словам украинского военного аналитика Константина Машовца, действуют несколько российских подразделений, но их недостаточно для штурма большого города. Последний раз РФ захватила город с населением более 100 тысяч (Лисичанск) в июле 2022 года после тяжелых боев.

С тех пор их попытки продвижения терпели неудачу. Украинские власти также скептически оценивают возможность успешного российского наступления на этом направлении.

Цели Кремля на лето 2025 года

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на двух ключевых направлениях в Донецкой области:

Покровское направление;

Мирноградское направление.

Враг пытается создать «оперативные тиски» вокруг Покровской и Мирноградской агломераций. По словам Селезнева, продолжаются ожесточенные бои за контроль над этими территориями.

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Главной целью россиян, по словам Селезнева, является завершение оккупации Донецкой области, а не открытие новых направлений наступления.

Генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил, что Кремль также угрожает наступлениями на Харьковщине и Сумщине, но, по мнению эксперта, это скорее пропаганда. Даже на российской территории (Белгородщина, Курщина) оккупанты не могут вытеснить украинские силы.

Военный эксперт Андрей Крамаров в комментарии «24 Каналу» рассказал, что российские оккупанты попытаются полностью оккупировать Донецкую область в 2025 году.

В свою очередь глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что Россия снова ставит на летнюю наступательную кампанию, однако выход на границы Донецкой области по-прежнему не состоялся и, вероятно, не состоится в ближайшее время.

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«Каждый метр продвижения дается им все труднее — за него платят жизнями солдат и техникой. Наша задача сделать так, чтобы цена продвижения становилась еще выше. Тогда для Кремля исчезнет смысл продолжать войну, — сказал он.

По его словам, Россия пытается растянуть силы ВСУ, создавая давление на Херсонщине и Сумщине и сосредотачивая основные усилия в Донецкой области, чтобы воспользоваться численным преимуществом.

Константиновка под угрозой

Ситуация под Константиновкой Донецкой области значительно усложнилась — российским войскам удалось прорвать украинскую оборону к западу от города, передает BBC.

В свою очередь директор программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук также отмечает, что РФ стремится поставить под угрозу украинскую группировку сил на Торецком направлении и на направлении Часов Яра, а также начать наступление на Константиновку.

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По данным ВВС, оккупанты пытаются создать полуокружение Константиновки и взять под контроль ключевые логистические пути, что угрожает дальнейшим продвижением в сторону Краматорско-Константиновской агломерации.

По словам военного аналитика Константина Машовца, россияне привлекли к наступлению значительные силы — 8-ю и 51-ю общевойсковые армии.

Константиновка имеет стратегическое значение как транспортный узел и укрепленный пункт обороны.

Город уже значительно пострадал — разрушены 20–30% зданий, хотя из 70 тысяч довоенного населения там еще остается около 9 тысяч гражданских. Военные аналитики квалифицируют этот прорыв как тактический успех РФ, но подчеркивают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от имеющихся резервов обеих сторон и способности украинских войск стабилизировать линию фронта.

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На каких направлениях Россия усилит наступление

Российские войска, вероятно, планируют активизировать летнее наступление на Сумском и Харьковском направлениях. Военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что ситуация на Сумщине особенно напряженная — там уже сосредоточено около 60 тысяч российских военных.

«Ни зайти в Сумскую область, ни продвинуться вглубь Харьковской без уничтожения наших плацдармов в Курской и Белгородской областях невозможно. Враг не может оставить эти плацдармы у себя за спиной, потому что это создает для него огромную угрозу», — объяснил эксперт.

Лесистая местность в этих регионах создает особые условия для ведения боевых действий. С одной стороны, она позволяет украинским войскам эффективно маскировать технику, с другой — усложняет борьбу с мобильными группами противника, передвигающимися на мотоциклах или пешком. Главной причиной выбора этих направлений для наступления эксперт называет логистические преимущества.

«Подвозить боеприпасы, горючее и личный состав из России в Донбасс или Курскую/Белгородскую области очень просто. Арсеналы находятся сравнительно близко — примерно в 500 км от границы», — подытожил эксперт.

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В свою очередь военный аналитик Денис Попович сообщает, что российская армия продолжает лезть в районе Часов Яра в Донецкой области, чтобы в дальнейшем угрожать Константиновке.

«Часов Яр, Торецк, Константиновка — треугольник, он уже стал в центре внимания в ближайшие недели. Это будет главное направление наступления российских войск летом. Туда подтягиваются мототехника, обученные подразделения дронщиков РФ. Когда происходит такая концентрация — это прямое свидетельство, что враг будет атаковать очень сильно на этом направлении», — высказался Попович.

По его словам, российские войска наступают со стороны Торецка, вышли на трассу Бахмут–Покровск (которая ведет в Константиновку). Эксперт называет это тревожной ситуацией — если оккупанты продолжат продвижение, они смогут перерезать украинские логистические пути.

Ранее мы писали о том, что Россия, вероятно, готовится к нападению на страны НАТО. Вблизи границ Альянса фиксируется увеличение количества российских военных баз и полигонов, что вызывает беспокойство у европейских союзников.

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