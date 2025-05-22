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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне атаковали ночью Украину: какие регионы находились под ударами

Ночью, 22 мая, оккупанты выпустили по украинским городам более 100 «Шахедов».

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты терроризируют украинцев

Оккупанты терроризируют украинцев / © Associated Press

В ночь на 22 мая россияне снова атаковали Украину ударными дронами и ракетой.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник совершил атаку баллистической ракетой „Искандер-М“ из района Таганрога и 128 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«74 — сбиты огневыми средствами поражения, 38 — локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина и Николаевщина», — добавляли в ведомстве.

Напомним, что ночью произошла атака дронами на Харьков, власти сообщили о последствиях.

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Дата публикации
Количество просмотров
404
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