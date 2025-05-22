Подрыв в сельсовете на Закарпатье: депутату, бросившему гранату, вынесли окончательный приговор

Место подрыва

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Приговор в виде пожизненного лишения свободы в отношении местного депутата Сергея Батрина, взорвавшего гранаты в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье, оставили без изменений.

Такое решение вынес Львовский апелляционный суд, передает Закарпатская областная прокуратура.

«Закарпатская областная прокуратура в апелляционном суде отстояла наказание в виде пожизненного заключения для депутата Керецковского сельского совета по факту совершения террористического акта, повлекшего гибель людей, а также незаконного обращения со взрывными устройствами», — говорится в сообщении.

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Подрывник и его адвокат просили отменить предыдущее решение, по которому мужчину приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Однако суд поддержал позицию стороны обвинения и оставил приговор по-прежнему. Остальную свою жизнь Батрин проведет за решеткой.

Напомним, что инцидент произошел 15 декабря 2023 года в селе Керецки Хустского района. Тогда во время заседания сессии сельсовета осужденный совершил теракт. Он бросил на пол гранаты, которые сразу сдетонировали.

От подрыва гранат пострадали более 20 человек. Погибли от множественных осколочных ранений два депутата сельсовета. Один из них умер на следующий день после инцидента, другой — через месяц.

Батрин Сергей Михайлович бросил гранаты, когда решались бюджетные вопросы.

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В комментарии для ТСН.ua представитель местных властей рассказал, что Батрин — «это вечный оппозиционер по отношению к сельским властям».

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕПУТАТ ВЗОРВАЛ ГРАНАТЬ во время сессии! Много раненых! Жуткие подробности!