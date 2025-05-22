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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На горе Поп Иван обнаружили тело мужчины: кто он и откуда (видео)

Мужчина родом из Львовской области. Его тело лежало у вершины горы.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На горе Поп Иван обнаружили тело мужчины: кто он и откуда (видео)

На горе Пип Иван обнаружили тело туриста

На вершине горы Пип Иван обнаружили тело туриста.

Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области.

«21 мая спасатели получили сообщение о теле неизвестного мужчины у вершины горы Пип Иван. На место выехали спасатели и полиция — информация подтвердилась», — говорится в заявлении ГСЧС.

Тело мужчины забрали с горы

Тело мужчины забрали с горы

Впоследствии, 22 мая, тело мужчины забрали с горы.

Погибший мужчина родом из Львовской области, 1991 года рождения.

Его тело транспортировали из горной местности спасатели.

Они также выразили соболезнования родным погибшего.

Напомним, что в горы наедине ходить не рекомендуется. Следует также сообщать близким свой маршрут и загружать приложение «Спасение в горах»

«Следите за погодой. Используйте надежное снаряжение. Прислушайтесь к советам специалистов», — советуют спасатели.

Напомним, ранее речь шла о погоде в Карпатах. Холод, минусовая температура и куча снега — такая ситуация на высокогорье была еще 16 мая.

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