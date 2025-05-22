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На горі Піп Іван виявили тіло чоловіка: хто він і звідки (відео)
Чоловік родом зі Львівщини. Його тіло лежало поблизу вершини гори.
На вершині гори Піп Іван виявили тіло туриста.
Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області.
«21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван. На місце виїхали рятувальники та поліція — інформація підтвердилася», — йдеться у заяві ДСНС.
А згодом, 22 травня, тіло чоловіка забрали з гори.
Загиблий чоловік родом зі Львівщини, 1991 року народження.
Його тіло транспортували з гірської місцевості рятувальники.
Вони також висловили співчуття рідним загиблого.
Нагадаємо, що в гори наодинці ходити не рекомендується. Треба також повідомляти близьким свій маршрут та завантажувати додаток «Порятунок у горах».
«Слідкуйте за погодою. Використовуйте надійне спорядження. Дослухайтеся до порад фахівців», — радять рятувальники.
Нагадаємо, раніше йшлося про погоду в Карпатах. Холод, мінусова температура і купа снігу — така ситуація на високогір’ї була ще 16 травня.
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