На горі Піп Іван виявили тіло чоловіка: хто він і звідки (відео)

На горі Піп Іван виявили тіло туриста / © ДСНС в Івано-Франківській області

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На вершині гори Піп Іван виявили тіло туриста.

Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області.

«21 травня рятувальники отримали повідомлення про тіло невідомого чоловіка біля вершини гори Піп Іван. На місце виїхали рятувальники та поліція — інформація підтвердилася», — йдеться у заяві ДСНС.

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Тіло чоловіка забрали з гори / © ДСНС в Івано-Франківській області

А згодом, 22 травня, тіло чоловіка забрали з гори.

Загиблий чоловік родом зі Львівщини, 1991 року народження.

Його тіло транспортували з гірської місцевості рятувальники.

© ДСНС в Івано-Франківській області

Вони також висловили співчуття рідним загиблого.

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Нагадаємо, що в гори наодинці ходити не рекомендується. Треба також повідомляти близьким свій маршрут та завантажувати додаток «Порятунок у горах».

«Слідкуйте за погодою. Використовуйте надійне спорядження. Дослухайтеся до порад фахівців», — радять рятувальники.

Дата публікації 20:04, 22.05.25 Кількість переглядів 2 На горі Піп Іван виявили тіло туриста

Нагадаємо, раніше йшлося про погоду в Карпатах. Холод, мінусова температура і купа снігу — така ситуація на високогір’ї була ще 16 травня.

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