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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Окунись в Україну
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611
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В Україні знову похолодає: синоптикиня повідомила коли

Похолодання розпочнеться з окремих регіонів, попереджає синоптикиня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Весна.

Весна. / © unsplash.com

В Україні стане прохолодніше вже від наступного тижня - понеділка-вівторка, 5-6 травня. Втім, на півдні та сході ще втримається тепла погода.

Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко.

Натомість у неділю, 4 травня, в Україні ще буде тепло. Максимальна температура повітря досягатиме +20-25°, а місцями - навіть до 25-27° тепла.

Втім, місцями вітер південно-західного напрямку буде рвучким і місцями сягатиме 15-20 м/c. Дощі з грозами очікуються на заході, на півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

У Києві неділя буде з опадами - очікується короткочасний дощ та навіть гроза. Протягом дня буде дуже тепло - +26°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про те, якою буде погода в останній місяць весни. Зокрема, очікуються сильні зливи з грозами на заході України, достатньо теплим на сході, комфортним у центрі та аномально прохолодним на Одещині та в Криму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
611
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