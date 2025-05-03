В Україні знову похолодає: синоптикиня повідомила коли

Весна. / © unsplash.com

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В Україні стане прохолодніше вже від наступного тижня - понеділка-вівторка, 5-6 травня. Втім, на півдні та сході ще втримається тепла погода.

Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко.

Натомість у неділю, 4 травня, в Україні ще буде тепло. Максимальна температура повітря досягатиме +20-25°, а місцями - навіть до 25-27° тепла.

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Втім, місцями вітер південно-західного напрямку буде рвучким і місцями сягатиме 15-20 м/c. Дощі з грозами очікуються на заході, на півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях.

У Києві неділя буде з опадами - очікується короткочасний дощ та навіть гроза. Протягом дня буде дуже тепло - +26°.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про те, якою буде погода в останній місяць весни. Зокрема, очікуються сильні зливи з грозами на заході України, достатньо теплим на сході, комфортним у центрі та аномально прохолодним на Одещині та в Криму.

Дата публікації 14:16, 28.04.25 Кількість переглядів 155 Погода у квітні забрала в українців це! Готуйтесь до дефіциту черешні та абрикосів! Їх не буде!?