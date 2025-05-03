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- Окунись в Украину
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В Украине снова похолодает: синоптик сообщила когда
Похолодание начнется с отдельных регионов, предупреждает синоптика.
В Украине станет прохладнее уже со следующей недели - понедельник-вторник, 5-6 мая. Впрочем, на юге и востоке еще сохранится теплая погода.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.
В воскресенье, 4 мая, в Украине еще будет тепло. Максимальная температура воздуха будет достигать +20-25 °, а местами - даже до 25-27 ° тепла.
Впрочем, местами ветер юго-западного направления будет порывистым и местами будет достигать 15-20 м/c. Дожди с грозами ожидаются на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.
В Киеве воскресенье будет с осадками – ожидается кратковременный дождь и даже гроза. В течение дня будет очень тепло – +26°.
Напомним, ранее синоптики сообщали о том, какова будет погода в последний месяц весны. В частности, ожидаются сильные ливни с грозами на западе Украины, достаточно теплыми на востоке, комфортными в центре и аномально прохладными на Одесщине и в Крыму.