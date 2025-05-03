В Украине снова похолодает: синоптик сообщила когда

Весна. / © unsplash.com

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В Украине станет прохладнее уже со следующей недели - понедельник-вторник, 5-6 мая. Впрочем, на юге и востоке еще сохранится теплая погода.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, 4 мая, в Украине еще будет тепло. Максимальная температура воздуха будет достигать +20-25 °, а местами - даже до 25-27 ° тепла.

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Впрочем, местами ветер юго-западного направления будет порывистым и местами будет достигать 15-20 м/c. Дожди с грозами ожидаются на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.

В Киеве воскресенье будет с осадками – ожидается кратковременный дождь и даже гроза. В течение дня будет очень тепло – +26°.

Напомним, ранее синоптики сообщали о том, какова будет погода в последний месяц весны. В частности, ожидаются сильные ливни с грозами на западе Украины, достаточно теплыми на востоке, комфортными в центре и аномально прохладными на Одесщине и в Крыму.

Дата публикации 14:16, 28.04.25 Количество просмотров 155 Погода в апреле забрала у украинцев это! Готовьтесь к дефициту черешни и абрикосов! Их не будет!