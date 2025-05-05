Погода у травні: прогноз до кінця місяця

Травень дивує погодними умовами / © Associated Press

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Синоптики у деталях розповіли, якою буде погода у різних регіонах України протягом останнього місяця весни 2025.

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Зазвичай травень дивує теплом та аномаліями. Синоптики «Укргідрометцентру» зазначили, що середня температура повітря упродовж місяця становитиме від +15°C до +19°C. В горах — до +14°C. Місячна кількість опадів очікується 35-76 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 88-138 мм, що в межах норми.

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Також третього місяця весни відбувається стійкий перехід через +15°C, що свідчить про початок літа.

На Закарпатті це стається переважно у першій декаді місяця, на решті території країни — у другій. Однак на різних ресурсах прогнози дещо різняться.

Наприклад, Wisemeteo прогнозує, що травень 2025 року буде доволі мінливим. Середні температури сягатимуть +13…+15 °C, однак можливі «гойдалки» — від похолодань до +6 °C до потепління до +23 °C залежно від регіону.

Найбільше опадів прогнозується у другій декаді травня, ймовірні навіть затяжні дощі.

Своєю чергою AccuWeather очікує такий перебіг подій: у перші дні місяця температура триматиметься в межах +16 °C, на півдні до +19 °C.

Уже після 7 травня можливе потепління до +17 °C із частими дощами, а в середині травня — ймовірні грози. Третя декада буде дуже комфортною — прогнозується значне підвищення температури до +23 °C.

Детальний прогноз у регіонах

Наприклад, травень у Києві видасться здебільшого теплим. Денні температури коливатимуться від +18 до +23 градусів, нічні — від +10 до +15. У другій половині місяця очікують дощі та хмарна погода.

У Львові в травні вдень очікується від +16 до +22 градусів, вночі — від +17 до +12 градусів. Подекуди синоптики прогнозують дощі та хмарну погоду, але загалом буде тепло та сонячно.

В Одесі на початку місяця очікується +19-21 градуса, але до кінця місяця потепліє до +24 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +11 до +16 градусів. За попередніми даними, дощів не буде, попри можливу хмарну погоду.

Харків — травень видасться доволі хмарним, але теплим. Нічна температура опуститься до +9 градусів, денна температура підійметься до +25 градусів наприкінці місяця.

У Чернігові в травні очікується кілька дощових днів, але в загальному буде подекуди хмарно. Денна температура повітря коливатиметься від +18 до +24 градусів, нічна — від +9 до +14 градусів.

В Ужгороді вдень температура повітря підійметься до +23 градусів, а вночі опуститься до +9-10 градусів. Буде сонячно, подекуди хмарно.