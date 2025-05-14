Аналитик объяснил, почему не будет никакой «летней наступательной операции» России

Война в Украине / © Associated Press

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Российская армия проводит стратегическую наступательную операцию, которая началась еще в 2024 году, поэтому летом не будет никакого отдельного наступления врага.

Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

Он напомнил, что россияне в конце 2024 говорили, что им удалось перехватить инициативу в войне, поэтому на 2025 они запланировали себе победу в войне.

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«Многие говорят о мифическом летнем наступлении русской армии, что противник делает на это ставку. Но летом какого-нибудь отдельного наступления вражеских войск не будет. У россиян идет стратегическая наступательная операция. Если посмотреть на декабрь прошлого года, то 16 декабря в Москве состоялась расширенная коллегия министерства обороны РФ, на которой военные отчитывались о результатах ушедшего года и планах на будущий год. На этой коллегии и Путин, и министр обороны Белоусов повторяли о том, что в 2024 году россияне перехватили инициативу у украинцев, то есть им удалось переломить ход войны, соответственно, задачу в 2025 году — „завершить разгром противника, достичь целей СВО и завершить войну победителями“, -.

Он отметил, что Россия начала стратегическую наступательную операцию еще в 2024 году и сейчас она продолжается. Враг ведет наступательные операции под Покровском, Токмаком, Торецком, Временным Яром, на Лиманском направлении и все это связано между собой, поскольку единственная стратегическая операция по захвату северо-западной части Донбасса, где ключ — Покровск. Он объяснил, что с севера враг намерен отсечь Северский выступ, на юго-востоке они сокращают линию фронта, чтобы высвободить резервы для наступления.

Однако стратегическая наступательная операция такого масштаба максимум планируется и длится три месяца. Первая задача — прорыв обороны, на который закладывается от нескольких недель до месяца. После прорыва обороны резервы выходят на оперативное пространство. Успешной стратегической операцией россиян можно считать их наступление в феврале 2022 года на юге. А в 2024 и 2025 годах противнику подобного не удалось сделать. ВСУ стойко держат оборону. А вражеские части и соединения, которые предназначены для прорыва обороны, стираются, продвигаясь по 100 метров. А вторые эшелоны окупантов, вместо того чтобы после прорыва выходить на оперативное пространство, вместе с первыми пытаются прорываться. Но проблема в том, что они не могут совершить прорыв. Соответственно у противника становится все меньше резервов», — резюмировал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, может ли Россия воспользоваться 30-дневным перемирием для подготовки нового наступления.

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Мы ранее информировали, что глава благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что российская армия сует в наступление по трем направлениям: Сумщине, Харьковщине и Днепропетровщине.