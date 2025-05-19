РФ готовится к новой войне: кому грозит опасность

Страны НАТО готовятся к возможному нападению РФ / © ТСН.ua

Реклама

В Европе не исключают вероятность нападения РФ в ближайшие годы. Хотя риск прямого вторжения россиян аналитики оценивают как низкий, страны НАТО готовятся к потенциальной угрозе.

Между тем по данным иностранной разведки, Россия наращивает военную инфраструктуру на западных границах, в частности в Балтийском регионе и Арктике.

Последние отчеты указывают на увеличение количества российских военных баз и полигонов в этих районах, что вызывает беспокойство у европейских союзников.

Реклама

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Россия угрожает Европе

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что угроза для европейских стран возрастет после окончания боевых действий в Украине, передает Bild.

По его словам, около 800 тысяч российских солдат в случае перемирия с Украиной могут получить другой приказ и атаковать страны Европы.

Кроме того, западные разведки опасаются быстрой переброски российских войск из Украины к границам Финляндии и Норвегии, а также в балтийские страны и в Беларусь — то есть почти на границу с Польшей.

Реклама

По данным Bild, Россия уже готовит инфраструктуру для перебрасывания войск в Беларусь во время учений «Запад-2025», если в Украине установится перемирие. В 2021 году такие маневры стали предпосылкой к вторжению, теперь возможные цели — Польша или Литва.

Также источник издания отметил, что Путин воспринимает слабость как возможность новых завоеваний: после Грузии были Крым, затем Донбасс, затем Украина.

Западный чиновник напоминает: «Путин последовательно использовал слабость — Грузия, Крым, Украина. Если он сохранит аннексированное, будет искать новую жертву».

В свою очередь глава разведки Нидерландов вице-адмирал Питер Ризинк отметил, что РФ все больше укрепляет связи с Китаем в геополитической, экономической и военной сферах. Он подчеркнул, что это создает новые угрозы безопасности Европы.

Реклама

Ризинк отметил, что РФ не только восстанавливает военные запасы, но и перебрасывает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, в частности, к Балтии и Финляндии.

РФ наращивает военную мощь возле границ с НАТО

Согласно ежегодному отчету финской разведки, после окончания войны против Украины Россия перераспределит свои ресурсы и впоследствии переключит свое внимание на Финляндию и другие части Европы.

Между тем The New York Times, опираясь на последние спутниковые снимки НАТО, утверждает, что РФ уже наращивает военную инфраструктуру вблизи границы со страной.

Ранее The Wall Street Journal сообщало, что возле границы с Финляндией, в российском городе Петрозаводск, примерно в 150 км восточнее админграницы, российские военные инженеры расширяют армейские базы. Там Кремль планирует создать новый армейский штаб по надзору за десятками тысяч военнослужащих в течение следующих нескольких лет.

Реклама

NYT отмечает, что ситуация напоминает начальную фазу долгосрочного расширения. В свою очередь в Альянсе отмечают, что это не похоже на массовое стягивание сил, как перед вторжением 2022 года в Украину. Россия держит ограниченное количество войск возле финской границы, и Финляндия не считает это серьезной угрозой.

Аналитики отмечают, что Финляндия — новый член НАТО, и действия Москвы свидетельствуют о ее восприятии новой угрозы, ведь теперь эта 1340-километровая граница — самая длинная линия контакта Альянса с Россией. Аналитики считают, что регион может стать горячей точкой, особенно из-за напряжения в Арктике.

Как отмечает эксперт Майкл Кофман, после войны российская армия станет больше, чем в 2022 году, с акцентом на границах с Альянсом. Также там не исключают вариант того, что после завершения войны в Украине Россия передислоцирует войска все севернее.

Финский аналитик Эмиль Кастехелми отметил, что россияне расширяют свои бригады до уровня дивизий.

Реклама

«То есть подразделения у наших границ значительно возрастут — на тысячи военных», — отметил аналитик.

Также он отметил, что следующие несколько лет могут принести кардинальные изменения на финской границе, а также отметил, что все зависит от войны в Украине.

Польша готовится к нападению россиян

Такой же позиции придерживаются и в Польше. Временный поверенный в делах Польши в Украине Пйотр Лукасевич в интервью «РБК-Украина заявил», что страна будет активно защищаться от невоенных и так называемых гибридных вторжений. Он подчеркнул, что Польша постоянно находится под давлением, «создаваемым злонамеренными действиями Беларуси и России».

Польский дипломат Лукасевич подчеркнул, что его страна готова защищать НАТО и союзников.

Реклама

«То, что мы можем сказать с некоторой уверенностью, что военное будущее Европы, будущее европейского военного дела очень зависят от результата этой войны», — подчеркнул Лукасевич.

Кроме того, по данным UA War Infographics, оборонный бюджет Польши с 2022 года вырос втрое. В частности, страна заказала более восьми тысяч ракет, две тысячи единиц артиллерии, тысячи единиц другой техники и вооружения.

Когда ожидать нападения России на НАТО

Ранее немецкая разведка сообщала о возможной подготовке РФ к широкомасштабной войне против НАТО. Как сообщали в спецслужбе, Россия может совершить нападение уже через пять лет, передает Bild.

В то же время литовская спецслужба VSD считает, что Кремль захочет проверить прочность НАТО и устроить ограниченную военную операцию против одной или нескольких стран блока.

Реклама

В свою очередь комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что сообщения об угрозе не следует игнорировать.

«Оценки (разведка — Ред.) свидетельствуют, что Россия может быть готова испытать обороноспособность НАТО или начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса уже в ближайшие три-пять лет. Чтобы не допустить такого сценария, мы должны срочно усиливать собственную безопасность — через масштабное укрепление оборонной промышленности, а также активное усвоение опыта и технологических решений, которые продемонстрировала Украина», — подчеркнул еврокомиссар.

Тем временем генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что РФ может напасть на страну НАТО в 2029 году.

В интервью Welt Am Sonntag он отметил, что этот термин является целевым для перевооружения германской армии. Бройер подчеркнул необходимость быстрого повышения боеготовности, в частности через закупки вооружений у США, если европейские варианты будут недоступны.

Реклама

По его словам, Россия ежегодно производит или восстанавливает около 1500 танков — гораздо больше, чем нужно для войны в Украине. До 2029 года страна может получить возможность широкомасштабного нападения на территорию НАТО. Генерал назвал главной целью Путина ослабление Североатлантического союза и дискредитацию западного общества.

Окно возможностей для Путина

Журналист Виталий Портников считает, что пребывание Дональда Трампа в Белом доме открывает для Владимира Путина «окно возможностей» для новой агрессии против стран НАТО.

Он предполагает, что время до окончания президентского срока Трампа Кремль может использовать для нападения на страны Балтии или Польшу.

«У Путина есть окно возможностей, которое связано с пребыванием в Белом доме Дональда Трампа, потому что Путин считает, что Трамп и пальцем не пошевелит ради прекращения военных действий», — отметил журналист.

Реклама

Портников предупреждает о возможности локальных провокаций РФ в Прибалтике под предлогом «защиты русскоязычных» (например, в Нарве в Эстонии или Даугавпилсе в Латвии). Такой сценарий, по его мнению, может стать испытанием НАТО.

Это может быть необязательно великая война. Например, русские войска заходят в Нарву и объявляют, что защищают русскоговорящих. И если США скажут, что не будут воевать с Россией, НАТО может не выдержать», — предупредил эксперт.

По мнению политического обозревателя, такой сценарий станет смертью НАТО, поскольку создаст прецедент аннексии территорий Альянса без широкомасштабного военного сопротивления.

Раньше мы писали о том, готовы ли европейцы воевать.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.