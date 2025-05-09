Макрон: "призрак войны" снова навис над Европой

Макрон / © Associated Press

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Во время церемоний по случаю 80-летия капитуляции нацистской Германии, состоявшихся 8 мая 2025 года в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "призрак войны" снова навис над Европой. Он призвал к единству и решительности в защите мира, отметив необходимость противостоять возрождению империализма и тоталитаризма.

Об этом пишет Le Monde.

Во время выступления у Триумфальной арки Макрон подчеркнул, что европейцы стали свидетелями того, как "опять возник призрак войны", и что пренебрегается правом народов. Он добавил, что Франция никогда не перестанет бороться за победу и защищать мир.

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Эти заявления прозвучали на фоне восходящей напряженности в Европе, в частности из-за агрессии России против Украины и ослабления трансатлантических связей. Европейские страны, особенно граничащие с Россией, реагируют на эти вызовы, значительно увеличивая расходы на оборону.

Во время церемонии Макрон также зажег огонь на могиле неизвестного солдата и прошел по Елисейским полям в сопровождении Республиканской гвардии и премьер-министра Франсуа Байру. В небе над Парижем пролетели истребители, оставив след в цветах французского флага.

Эти события подчеркивают важность единства и решительности Европы в противостоянии современным угрозам мира и безопасности на континенте.

Напомним, что ранее Макрон призвал союзников помогать Украине "молча". Президент Франции считает необходимым сохранять информационную тишину по военной помощи Украине.

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