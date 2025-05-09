Макрон: "привид війни" знову навис над Європою

Макрон / © Associated Press

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Під час церемоній з нагоди 80-ї річниці капітуляції нацистської Німеччини, що відбулися 8 травня 2025 року в Парижі, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що “привид війни” знову навис над Європою. Він закликав до єдності та рішучості у захисті миру, наголосивши на необхідності протистояти відродженню імперіалізму та тоталітаризму.

Про це пише Le Monde.

Під час виступу біля Тріумфальної арки Макрон підкреслив, що європейці стали свідками того, як “знову постав привид війни”, і що нехтується право народів. Він додав, що Франція ніколи не припинить боротися за перемогу та захищати мир.

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Ці заяви пролунали на тлі висхідної напруженості в Європі, зокрема через агресію Росії проти України та послаблення трансатлантичних зв'язків. Європейські країни, особливо ті, що межують з Росією, реагують на ці виклики, значно збільшуючи витрати на оборону.

Під час церемонії Макрон також запалив вогонь на могилі невідомого солдата та пройшов Єлисейськими полями у супроводі Республіканської гвардії та прем'єр-міністра Франсуа Байру. У небі над Парижем пролетіли винищувачі, залишивши слід у кольорах французького прапора.

Ці події підкреслюють важливість єдності та рішучості Європи у протистоянні сучасним загрозам миру та безпеці на континенті.

Нагадаємо, що раніше Макрон закликав союзників допомагати Україні "мовчки". Президент Франції вважає за необхідне зберігати інформаційну тишу щодо військової допомоги Україні.

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