Трамп привітав Папу Лева XIV: "Велика честь для США"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Франсіса Превоста з обранням на папський престол, назвавши це “великою честю” для Сполучених Штатів.

Превост, який обрав ім’я Лев XIV, став першим Папою Римським, народженим у США.

У своєму дописі в Truth Social Трамп написав: “Яке хвилювання і яка велика честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Львом XIV. Це буде дуже важливий момент!”.

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Папа Лев XIV, 69-річний уродженець Чикаго, має також перуанське громадянство і раніше очолював Папську комісію для Латинської Америки. Його обрання відбулося після дводенного конклаву, завершеного 8 травня 2025 року.

У своїй першій промові новообраний Папа закликав до миру, діалогу та підтримки мігрантів, що відображає продовження курсу його попередника, Папи Франциска.

Цікаво, що до обрання Папою, Превост висловлював критику на адресу політики Трампа щодо імміграції та біженців у своїх дописах у соціальних мережах.

Нагадаємо, новим Папою Римським вперше став американець. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про Роберта Превоста, який обрав ім’я Лев XIV.

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