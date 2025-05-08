Новим Папою Римським вперше став американець: що про нього відомо

Новообраний Папа Лев XIV / © Associated Press

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Сьогодні, 8 травня, у Ватикані конклав кардиналів обрав Папою Римським кардинала Роберта Френсіса Превоста, який взяв соб ім’я Лев XIV. Це перший Папа в історії — зі Сполучених Штатів Америки і другий (після Франциска) загалом з Нового світу.

Все, що відомо про нового Папу Лева XIV, з’ясовував ТСН.ua.

The Guardian наводить ключові факти про нового Папу Римського:

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69-річний американець

перший папа-августинець

народився в Чикаго, штат Іллінойс, у батьків французького, італійського та іспанського походження

має двох братів, Луїса Мартіна та Джона Джозефа

навчався в США та вступив до новіціату в Сент-Луїсі, США, а потім отримав богословську освіту в Чикаго

був відправлений до Риму у віці 27 років для вивчення канонічного права, де був висвячений на священика.

Його давні зв’язки з Перу сягають 1985 року, коли він служив у місії августинців у Чулуканас, Перу.

У 2015 році його було призначено єпископом у Перу.

підвищений до архієпископа у 2023 році та посвячений кардиналом у 2024 році

Біографія

Роберт Превост народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Його батько, ветеран Військово-морських сил США часів Другої світової війни, мав французьке та італійське походження, а мати — іспанське.

Вирішивши стати священником, Мартінез приєднався до Ордену Святого Авґустина у вересні 1977 року.

Він здобув ступінь з математики в Університеті Вілланова, згодом — богословську освіту в Католицькому теологічному союзі Чикаго. Після цього був направлений до Риму, де вивчав канонічне право.

Служіння у Латинській Америці

Новий Папа має значний місіонерський досвід у Перу.

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Превост приєднався до августинської місії в Перу в 1985 році, де пробув рік. Він повернувся до Перу в 1988 році, провівши наступні десять років керуючи августинською семінарією в місті Трухільйо.

Від 2014 до 2023 року він служив єпископом Чіклайо на півночі Перу.

Чи міг Трамп вплинути на обрання Лева XIV

Отець Франческо Джордано прокоментував Sky News, чи міг президент США Дональд Трамп вплинути на обрання свого співвітчизника Папою Римським.

На запитання про значення того, що Папа Лев є американським Папою, отець Джордано відповів, що це «дуже цікаво».

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«У нас новий американський президент — можливо, це якось пов’язано з цим. Папа (Лев XIV) постійно говорив про наведення мостів та питання імміграції, яке ми обговорювали. А він жив у Латинській Америці… ми не можемо не звертати на це уваги», — сказав священник.

Отець Франческо Джордано / © Sky News

Папа і Україна

У своїй промові новий Папа Римський не згадав про Україну. Немає відомостей, що він має якесь відношення до нашої держави чи виявляв до України якийсь особливий інтерес.

Проте архімандрит, доктор філософських наук Кирило Говорун у коментарі “Київ 24” заспокоює, що новий Папа Лев XIV точно не дивитиметься на Україну “очима Трампа”.

За його словами, новий Папа позбавлений характерного для частини американського католицького середовища викривленого бачення України через призму Трампа.

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“Ми можемо більш-менш видихнути. Думаю, цей Папа буде більш проукраїнським”, - вважає архимандрит.

На думку Говоруна, Лев XIV зможе поєднувати прагматичний підхід із розумінням справедливості. У Ватикані очікують більш збалансованої, але сприятливої позиції щодо України.