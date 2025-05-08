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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Розстріл військового та його тещі під Києвом потрапив на відео

На кадрах зафіксований нападник зі зброєю, який з неї розстрілює автівку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Розстріл військового та його тещі під Києвом потрапив на відео

Вбивство на Софіївській Борщагівці

З’явилося відео момент розстрілу людей у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Про це повідомило видання “Українська правда” із посиланням на джерело у правоохоронних органах, а також Київську облпрокуратуру.

В розпорядженні редакції опинилося відео моменту вбивства чоловіка та жінки у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

На відео можна побачити нападника зі зброєю, який з неї розстрілює автівку, де перебував один із загиблих. Потім чоловік заходить у двір будинку і, за даними джерел «УП», розстрілює жінку.

Що відомо про справу і нападника

За даними поліції, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку (ймовірному нападнику — ред.) за тисячу доларів, вірогідно, автомат.

Сьогодні, 8 травня, між чоловіками стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Як вже повідомлялося, нападник — 63-річний чоловік. Спецпризначенці поліції оточили будинок та протягом години затримали його.

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