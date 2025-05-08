Расстрел военного и его тещи под Киевом попал на видео

Убийство на Софиевской Борщаговке

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Появилось видео момент расстрела людей в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Об этом сообщило издание " Украинская правда " со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также Киевскую облпрокуратуру.

В распоряжении редакции оказалось видео момента убийства мужчины и женщины в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

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Дата публикации 21:49, 08.05.25 Количество просмотров 29 Момент убийства военного и его тещи попал на видео

На видео можно увидеть нападающего с оружием, который из него расстреливает автомобиль, где находился один из погибших. Затем мужчина заходит во двор дома и, по данным источников «УП», расстреливает женщину.

Что известно о деле и нападающем

По данным полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине (вероятному нападающему — ред.) за тысячу долларов, вероятно, автомат.

Сегодня, 8 мая, между мужчинами произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

В результате мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу. После этого злоумышленник вошел в свой дом и закрылся внутри.

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Как уже сообщалось, нападающий — 63-летний мужчина. Спецназовцы полиции оцепили дом и в течение часа задержали его.

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