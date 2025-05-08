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- Украина
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Расстрел военного и его тещи под Киевом попал на видео
На кадрах зафиксирован нападающий с оружием, расстреливающий из него автомобиль.
Появилось видео момент расстрела людей в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.
Об этом сообщило издание " Украинская правда " со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также Киевскую облпрокуратуру.
В распоряжении редакции оказалось видео момента убийства мужчины и женщины в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.
На видео можно увидеть нападающего с оружием, который из него расстреливает автомобиль, где находился один из погибших. Затем мужчина заходит во двор дома и, по данным источников «УП», расстреливает женщину.
Что известно о деле и нападающем
По данным полиции, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине (вероятному нападающему — ред.) за тысячу долларов, вероятно, автомат.
Сегодня, 8 мая, между мужчинами произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.
В результате мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу. После этого злоумышленник вошел в свой дом и закрылся внутри.
Как уже сообщалось, нападающий — 63-летний мужчина. Спецназовцы полиции оцепили дом и в течение часа задержали его.
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