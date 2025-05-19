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- Украина
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Минобороны советует обновить "Резерв+" — объяснение
Обновить приложение “Резерв+” до последней версии следует, чтобы и дальше успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами.
В релизе 1.6.1 приложения « Резерв+ » обновился сертификат безопасности, что делает его работу еще более защищенной и надежной.
Об этом сообщило Минобороны Украины.
«Чтобы и дальше успешно пользоваться своим военно-учетным документом и другими сервисами в приложении, обновите Резерв+ до последней версии», — призвали там.
В версии 1.6.0 при авторизации возникнет предупреждение с требованием обновить приложение. В более старых версиях Резерв+ не будет работать, а пользователи будут получать уведомления о технической ошибке.
Как обновить «Резерв+»
Обновить приложение можно в App Store и Google Play.
Также необходимо включить автоматическое обновление Резерв+.
iOS: Настройки программы «Резерв+». А дальше — включить фоновое обновление.
Android: Открыть «Резерв+» в маркете. А дальше — три точки в правом верхнем углу Автообновление.
Напомним, у «Резерв+» также появились новые типы отсрочок. Речь уже шла о том, кто их может получить.
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